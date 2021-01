Calciomercato Roma: partenza rimandata di qualche giorno per Reynolds, domani ritira il nuovo passaporto

Tarderà ancora l’arrivo a Roma di Bryan Reynolds. Ieri il giovane terzino statunitense aveva avuto l’esito del negativo al tampone ma oltre alle difficoltà del viaggio per via dell’epidemia di Coronavirus ci sono anche ostacoli burocratici. Come riferisce il giornalista di “Calciomercato.it” Daniele Trecca, l’ultimo problema è relativo al passaporto di Reynolds, che è stato rinnovato solo oggi e il giocatore lo avrà a disposizione solo domani. In giornata ci sono stati anche dei contatti tra Reynolds e la dirigenza della Roma, in ogni caso il terzino del Dallas FC dovrà attendere ancora qualche giorno prima di partire per la Capitale.

