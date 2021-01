Calciomercato Roma: offerta del Fenerbahce per Santon, ma vuole restare in giallorosso

Non solo la Sampdoria su Davide Santon, ma sul terzino c’è da registrare anche l’interesse del Fenerbahce, già accostato al difensore già la scorsa finestra di mercato. Stando alle indiscrezioni del giornalista del “Corriere dello Sport” Roberto Maida, il club turco ha presentato un’offerta per accaparrarsi Santon in prestito con obbligo di riscatto. L’ex Inter, però, preferisce restare in giallorosso.

Invariata la situazione di Federico Fazio in orbita Parma: il General Manager giallorosso, Tiago Pinto, “lavora per convincerlo”.