Calciomercato Roma: nuovi contatti per Silvestri. Sul portiere anche Lazio e Inter

Uno dei nomi che circola maggiormente alla ricerca “possibile futuro portiere della Roma” è quello di Silvestri, che domenica sarà avversario della squadra di Fonseca all’Olimpico. Come scrivono sul sito dedicato alle trattative di calciomercato, ieri sono andati in scena nuovi contatti tra il nuovo entourage del portiere, passato a Raiola, e il club giallorosso.

Al quale è stato riferito che sull’estremo difensore, in scadenza nel 2022, ci sono anche Inter e Lazio, entrambe alle prese con la ricerca di un sostituto per Handanovic e Strakosha, che ha già perso il posto in favore di Reina.

Fonte: calciomercato.it

