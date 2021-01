Calciomercato Roma: i giallorossi tornano su Celik. Contatti col Lille che chiede 15 milioni

Si allarga il ventaglio dei nomi accostati alla Roma per il ruolo di esterno destro: dopo Soppy, che milita nel Rennes, arriva un altro nome dalla Francia. Si tratta di Zeki Celik, di proprietà del Lille, già accostato ai giallorossi nella scorsa sessione di mercato prima che firmasse il prolungamento col club transalpino. I contatti tra la Roma e il Lille proseguono, come riporta l’emittente satellitare, con la richiesta di 15 milioni da parte dei francesi.

Fonte: Sky Sport

Sul proprio sito internet, l’esperto di calciomercato aggiunge che “Celik sarebbe pronto ad accettare la destinazione ma sarà da capire se la Roma vorrà andare avanti e fare un investimento di questa portata”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Anche Fabrizio Romano, dal proprio profilo Twitter, rilancia la notizia, aggiungendo che alcune settimana fa l’Everton si era mosso con gli agenti di Celik.

Roma have opened talks with the agents of Mehmet Zeki Celik [Lille] as right back, after Bryan Reynolds deal stalling [Juve and Brugge always interested]. No official bid yet. Also Everton were in contact with his agents [weeks ago]. 🇹🇷 #Roma #Lille @DiMarzio @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2021