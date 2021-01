Calciomercato Roma, El Shaarawy: spunta la clausola per lasciare la Cina ma l’attaccante non ha ancora maturato le presenze necessarie

La Roma continua a lavorare sul mercato per portare a termine quei colpi che rafforzerebbero la rosa. Tra i giocatori che maggiormente sono stati accostati al club giallorosso c’è Stephan El Shaarawy, che starebbe facendo di tutto per tornare nella Capitale anche in vista dell’Europeo di questa estate. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, l’operazione potrebbe sbloccarsi dato che sul contratto del giocatore sarebbe presente una clausola di mancato adattamento al calcio cinese. Intanto il nuovo gm giallorosso, Tiago Pinto, dopo esser uscito dall’isolamento a causa del Covid-19 continua a monitorare la situazione con la volontà di arrivare ad El Shaarawy tramite un prestito secco o un’eventuale rescissione del contratto.

Fonte: Sky Sport

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Non sarebbero ancora maturate, secondo quanto riferisce John Solano, le condizioni per far scattare la clausola che permetterebbe a Stephan El Shaarawy di lasciare lo Shanghai Shenhua. Secondo il giornalista di Romapress.net detta clausola è legata al raggiungimento di un certo numero di presenze, non ancora maturate dal “Faraone”.