Calciomercato Roma: El Shaarawy già nella Capitale. Domani le visite mediche a Villa Suart

Il calciomercato della Roma, dopo la netta accelerata per Bryan Reynolds, potrebbe aver raggiunto un nuovo punto di svolta. Stephan El Shaarawy sarebbe infatti già nella capitale. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla situazione che potrebbe portare il club di Trigoria a mettere a segno il colpo per il reparto offensivo richiesto da Paulo Fonseca:

LIVE

20.30 – Per tornare alla Roma e rescindere il contratto con lo Shanghai, El Shaarawy avrebbe rinunciato a 18 mesi di stipendio (quasi 20 milioni netti). Ai cinesi inoltre andrà un indennizzo legato a gol e partite.

19.48 – Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, sarebbero state fissate per domani le visite mediche di El Shaarawy a Villa Stuart. Il ritorno in giallorosso, dunque, sarebbe ormai questione di ore.

#ElShaarawy già a #Roma, domani le visite mediche con la @OfficialASRoma: tutto tra poco alle 20 su @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2021