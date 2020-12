Roma-Torino, MKHITARYAN: “Cresciamo di partita in partita, presto per pensare alla classifica”

Queste le dichiarazioni di Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Torino

MKHITARYAN A ROMA TV

Grande prestazione, altro successo. La Roma sta crescendo sempre di più…

Sì, partita dopo partita stiamo crescendo. Sapevamo che sarebbe stata dura, abbiamo preparato bene la gara e abbiamo meritato la vittoria.

Non è stata facile nel finale…

Abbiamo mollato un po’ gli ultimi 15-10 minuti, erano con un uomo in meno e abbiamo pensato di giocare in contropiede. Ci hanno creato problemi, dobbiamo analizzare e studiare i nostri errori e andare avanti.

La classifica?

Siamo a dicembre, il campionato si gioca fino a maggio. Ci sono tante partite da giocare, è troppo presto per pensare a qualcosa. E’ un campionato strano, le squadre sono vicine. Dobbiamo pensare partita per partita e vincere.

Ti aspettavi un tuo inizio così?

No, ringrazio i compagni. Non ci sono i miei gol, ma faccio tutto per la squadra e per aiutare la squadra. Ringrazio loro.

MKHITARYAN A SKY SPORT

Si aspettavano conferme dopo Bologna, sono arrivate.

Abbiamo iniziato bene e fatto bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo lasciato fare un po’ il Torino, con l’uomo in meno avevano un po’ di vantaggio, ma siamo felici per i 3 punti

Pronti per il salto di qualità con l’Atalanta?

Prima dobbiamo recuperare da questa partita, abbiamo 2 giorni per prepararci, non sarà facile ma non esistono partite facili, dobbiamo giocare.