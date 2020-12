Qatar 2022, De Rossi ospite della cerimonia dei sorteggi: “Giocare e vincere la Coppa del Mondo è il sogno di ogni calciatore”

Si avvicina l’inizio dei Mondiali in Qatar che andranno in scena nel 2022. Il 7 dicembre andranno in scena i sorteggi che decideranno quali saranno i gruppi per ogni squadra, ed è stato annunciato che ad aiutare nel sorteggio Jaime Yarza, direttore Fifa per le competizioni, ci saranno Daniele De Rossi e Rafael van der Vaart. L’ex giallorosso ha così commentato la notizia al portale della Fifa: “Giocare la Coppa del Mondo e vincere il trofeo è il sogno di ogni calciatore. Lunedì, questo sogno sarà un po’ più vicino alle 55 squadre europee che incontreranno il loro destino sulla strada per la Coppa del Mondo Qatar 2022“.

Fonte: Fifa.com

