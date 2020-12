Europa League, lunedì 14 alle 13 il sorteggio: ecco le possibili avversarie della Roma ai sedicesimi

Pratica già archiviata con due turni d’anticipo per la Roma, da stasera il quadro di quello che sarà il prossimo ostacolo di Dzeko e compagni sarà quantomeno più chiaro. Completata l’ultima giornata di Europa League, all’inizio della prossima settimana ci sarà l’appuntamento con gli accoppiamenti dei sedicesimi. Il sorteggio si terrà a Nyon lunedì 14 dicembre alle ore 13 (diretta tv su Sky Sport 24 ed Eurosport 1).

Restano invariate le regole che hanno caratterizzato le scorse edizioni. Ai sedicesimi le qualificate non potranno incontrare formazioni della stessa federazione e quelle già affrontate nella fase a gironi. La Roma, testa di serie, giocherà fuori casa la gara d’andata (18 febbraio) e in casa il ritorno (25 febbraio). Aspettando l’esito delle altre partite di questa sera, i giallorossi evitano intanto lo Young Boys, già affrontato nel gruppo A, e soprattutto la maggior parte delle big: niente Arsenal, Villarreal, Bayer Leverkusen, oltre a Manchester United e Ajax, entrambe retrocesse dalla Champions. Per le possibili avversarie occhio al Benfica e soprattutto ai risultati di questa sera di Tottenham e Leicester, che si giocano il primo posto dei rispettivi gruppi.

LE DUE FASCE PER GLI ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI DI FINALE: