De Rossi: “Totti il migliore con cui ho giocato, nessuno come lui in campo”

Al sito ufficiale della Fifa ha parlato l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi in merito all’assegnazione dei Fifa Awards 2020 e ha ripercorso anche alcuni momenti della sua carriera. Le sue dichiarazioni:

Chi vincerà il titolo di The Best Men’s Player 2020?

“Messi è sempre il miglior giocatore, ma se guardi all’anno passato, allora lo merita Lewandowski. Ha vinto la Champions League ha segnato un numero enorme di gol ed è stato il migliore se consideri il modo in cui gioca”.

E tra gli allenatore?

“Non è facile, i candidati hanno ottenuto ottimi risultati. Di solito la persona che ha vinto più titoli riceve anche il premio, quindi Hansi Flick del Bayern Monaco è sicuramente il favorito, se lo è guadagnato. Qualsiasi allenatore che arriva in un club sei mesi prima della fine della stagione e deve affrontare una pandemia che cambia tutto, ma poi vince tutto merita il premio”.

Chi è stato il miglior giocatore con cui hai mai giocato?

“Ho giocato con giocatori eccezionali, grandi campioni, ma Francesco Totti è stato il più grande di tutti. Aveva qualcosa che gli altri non avevano. Poteva trovare i suoi compagni di squadra ovunque sul campo, anche se erano lontani. Non ho mai visto nessun altro fare quello che ha fatto lui su un campo da calcio”.

E qual è stata la partita migliore della tua carriera?

“Potrebbe non essere stata la migliore, ma il 9 luglio 2006 è stata ovviamente la partita più bella della mia carriera, abbiamo vinto il Mondiale. Non c’è niente di meglio che diventare un campione del mondo”.

Infine, qual è stato il gol più bello che hai segnato in carriera?

“Non ho segnato molti gol in carriera, a dire il vero, ma il miglior gol è stato contro il Giappone alle Olimpiadi del 2004 in Grecia. Era una rovesciata di sinistro, cosa insolita per me, ma è stato assolutamente meraviglioso”.

Fonte: FIFA.com

VAI ALL’INTERVISTA ORIGINALE