Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021, ma per il quotidiano sportivo non ci sono dubbi: Henrikh Mkhitaryan a gennaio apporrà la propria firma sul rinnovo di contratto con la Roma almeno per un’altra stagione. Il trequartista armeno sta attraversando un periodo di forma straordinario ed un prolungamento – già previsto da un’opzione presente sull’attuale contratto – sarebbe a questo punto una soluzione che farebbe contenti tutti.

Fonte: Corsport