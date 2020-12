Bologna-Roma, DZEKO: «Primo tempo alla grande, puntiamo alla Champions»

Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Bologna:

DZEKO A SKY SPORT

Abbiamo fatto una partita di grande qualità, soprattutto nel primo tempo. Giocare qui è sempre difficile. Oggi primo tempo alla grande.

Con Pellegrini vi capite bene…

Gli dico sempre ‘Passami il pallone’. Sono un po’ pesante (ride, ndr). Ci capiamo bene, non solo con Lorenzo ma con altri giocatori. Abbiamo fatto tre azioni incredibili.

Oggi, con 111 gol, raggiungi Amadei tra i marcatori della Roma

Dovevano essere 113… Mi sento molto meglio dopo il Covid, ma spero di averne lasciato qualcuno per giovedì.

Per arrivare dove?

Puntiamo alla Champions. Non è facile, è un peccato non essere arrivati in Champions per la società e i tifosi. Dobbiamo guardare partita dopo partita, quella di oggi la dimentichiamo subito e domani ci concentriamo per il Torino.