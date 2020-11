Roma, la Asl non permette la partenza dei giocatori per i ritiri delle rispettive nazionali

Nessun giocatore della Roma lascerà la Capitale per raggiungere il ritiro della propria Nazionale. Questa è la notizia confermata anche dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, che attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter rende noto che la Asl di competenza ha comunicato che nessun giallorosso lascerà Trigoria per raggiungere la propria Nazionale. Questo il tweet: “Nessun giocatore della Roma raggiungerà le vari nazionali, Italia inclusa. Dopo la positività di Dzeko, la ASL di competenza ha comunicato alle varie Federazioni nazionali che i calciatori della Roma non possono viaggiare, per rispettare il protocollo in vigore“.

Nessun giocatore della #AsRoma raggiungerà le vari nazionali, Italia inclusa.

Dopo la positività di Dzeko, la #ASL di competenza ha comunicato alle varie Federazioni nazionali che i calciatori della Roma non possono viaggiare, per rispettare il protocollo in vigore. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 8, 2020