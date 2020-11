Roma-Fiorentina, FONSECA: “Partita quasi perfetta, vogliamo la Champions”

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Fiorentina:

FONSECA A SKY SPORT

Partita dominata dal primo all’ultimo minuto.

Si la squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra. Oggi abbiamo fatto bene quasi tutto sempre con sicurezza difensiva, sempre in pressing e sempre bravi a ripartire

Abbiamo visto un’evoluzione di Pellegrini, se l’aspettava?

Io ho parlato sempre del fatto che Lorenzo è un giocatore molto intelligente che può fare bene in tante posizioni. Oggi ha fatto una bellissima partita come tutti, sta capendo cosa fare in questa posizione

È rientrato Smalling, due partite senza gol: so che a voi allenatori non piace parlare di queste cose, ma è una coincidenza?

No, io ho sempre detto che Smalling è molto importante per noi, quando abbiamo altri 3 giovani dietro è importante avere uno come Smalling che ha tanta personalità ed è un leader.

Qual è la vostra ambizione?

Dobbiamo pensare partita per partita ma ho sempre detto che vogliamo fare meglio della scorsa stagione, quindi entrare in Champions League. Dobbiamo continuare con questo spirito di squadra ed essere equilibrati, la prossima partita é la più importante.

Con la difesa a 3 la Roma è diventata una squadra vera

Si è vero, la squadra ha risposto bene a questo modulo. Ha fiducia a giocare così ed è più sicura difensivamente avendo anche più possibilità per uscire veloci e attaccare. Possiamo usare tanti moduli, ma ora non abbiamo ragione per cambiare

La Roma puó essere da Scudetto?

Io sono sempre equilibrato, non è perché abbiamo vinto oggi che siamo da scudetto. Io ho detto quali sono le principali favorite per vincere lo Scudetto: Juventus e Inter.

E il Sassuolo?

Ho grande ammirazione per l’allenatore del Sassuolo, ha grande coraggio e non sono sorpreso.

FONSECA A ROMA TV

Grande vittoria e prestazione.

Abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra con molte qualità. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta in tutti i momenti. La Fiorentina non ha avuto quasi mai possibilità di fare gol. Sono molto soddisfatto dei ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita.

Dice ‘quasi perfetta’ perché la squadra deve segnare di più?

Sì, per quello che abbiamo fatto avremmo meritato più gol. Ma la Fiorentina è anche forte e non è facile vincere contro questa squadra. Ripeto: abbiamo fatto una grandissima partita.

Due situazioni: Karsdorp ha fatto una prestazione intelligente. A 20′ dalla fine la Fiorentina gioca con 3 punte e lei non modifica la squadra, ma accetta la situazione.

Ho sempre sentito la squadra molto sicura difensivamente. Non abbiamo cambiato nulla perché la Fiorentina, pur giocando vicino alla nostra area, non ha creato occasioni per fare gol. Karsdorp ha fatto una grandissima partita. Ha iniziato la stagione con dei problemi fisici, ha bisogno di recuperare la miglior forma perché il campionato dove giocava era finito prima.

In che reparto può migliorare la squadra?

Oggi non abbiamo sbagliato nulla. Questo atteggiamento e l’aggressività sono state le miglior cose. Dobbiamo migliorare a concretizzare. Tutte le partite sono diverse contro squadre diverse. Dobbiamo scegliere la miglior strategia per le partita. Dobbiamo migliorare, mantenere questo atteggiamento e se guardiamo la partita di oggi dobbiamo migliorare l’ultimo momento. Sono soddisfatto dei ragazzi che hanno avuto un grande spirito di squadra.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

La partita migliore della stagione?

Una delle migliori. Abbiamo giocato bene.

Sulla cattiveria sotto porta bisogna lavorare?

Sì, possiamo fare più gol con le opportunità avute.

Vedendo con chi è la Roma a pari punti, cosa pensa guardando la classifica?

Non penso a nulla, guardo la classifica per come è senza pensare al punto di Verona. Dobbiamo lavorare per migliorare.

La Roma può avere più chance in un campionato come quello di quest’anno?

Ci sono squadre più preparate di noi per vincere il campionato, il Sassuolo è una sorpresa così come il Napoli, Atalanta e Lazio sono fortissime e possono arrivare vicino ai primi posti.

A che punto sono i giovani?

Stiamo facendo questo. Abbiamo cambiato in Europa e dato la possibilità ai più giovani di giocare. Dzeko, Mkhitaryan e Pedro non sono giovani e hanno bisogno di riposare per avere due partite a settimana. Importante dare spazio ai giovani per farli crescere.

Insisterà sempre sulla difesa a 3?

Abbiamo due sistemi, ma devo dire che la squadra si sente bene con la difesa a 3. Possiamo cambiare, ma devo dire che mi piace come la squadra sta giocando