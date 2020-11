Ibanez, esami strumentali per il brasiliano: risentimento al flessore, out per il Cluj

Emergenza in difesa per Fonseca in vista della sfida col Cluj di giovedì in Europa League: senza Kumbulla e Fazio, positivi al Coronavirus, il portoghese dovrà fare a meno di Smalling – per lui fastidio al ginocchio sinistro – e Mancini, alle prese con un risentimento muscolare.

E, come riporta il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, anche di Roger Ibanez: uscito anzitempo contro il Parma, il brasiliano ha svolto gli esami strumentali del caso che hanno escluso lesioni e confermato il risentimento al flessore, che lo costringerà a saltare la trasferta in Romania.

Arrivano conferme sulle condizioni del difensore brasiliano 22enne: nessuna lesione, ma è confermato il risentimento muscolare. Ibanez verrà valutato dallo staff medico della Roma di giorno in giorno.