As Roma, Paul Rogers lascia: “Spero che i Friedkin conducano il club allo scudetto”

Paul Rogers lascia la Roma. Il Chief Strategy Officer ha comunicato la sua decisione attraverso un tweet, pubblicato sul proprio profilo ufficiale. “Lascio con ricordi indelebili, spero che i Friedkin conducano la Roma allo scudetto”, ha scritto l’ormai ex dirigente giallorosso nella lettera d’addio”.

Questo il testo completo della lettera scritta daPaul Rogers:

“Nel 2014, quando Jim Pallotta mi ha chiesto di lasciare il Liverpool FC per entrare nell’AS Roma, è stata la decisione più difficile della mia vita: lasciare il mio club dopo 14 anni. Un mese fa, dopo quasi sei anni all’AS Roma, ho preso un’altra decisione incredibilmente difficile – lasciare un club e una squadra che ho imparato ad amare. Quando sono arrivato a gennaio 2015, non ho mai finto di essere romanista da una vita, volevo solo rappresentare l’AS Roma ei tifosi nel miglior modo possibile.

Nell’ultima settimana, dopo che la notizia che sarei partito è apparsa su un giornale, ho letto molti bei tweet sul lavoro fatto alla Roma. Non ho risposto perché la notizia non era ufficiale, ma vorrei mettere subito recuperare. Non merito elogi speciali. Non sono migliore di qualsiasi altra persona che lavora nell’ambito del digitale. Ho lavorato sodo e sono stato abbastanza fortunato da lavorare con grandi professionisti che hanno avuto un incredibile professionalità, non mi hanno mai detto di no, non importa quanto esigente fosse la richiesta. Se ho fatto qualcosa, ho semplicemente condiviso una visione su come avremmo potuto comunicare digitale e dato al mio team la possibilità di essere diverso e non aver paura di rischiare, accettando che a volte avremmo inevitabilmente commesso errori o attirato critiche per il nostro approccio. Abbiamo commesso molti errori, ma anche fatto cose buone. Le cose migliori che ha fatto la Roma, non sono state certo fatte da me.

Nel 2017, abbiamo vinto il premio per il sito web sportivo dell’anno. Il mio collega Porter ha gestito il settaggio. Quell’anno, “Stadium of Tears” è stato il video di calcio più visto su Facebook con oltre 20 milioni di visualizzazioni e ha vinto un premio SPORTEL. Ce l’ha fatta il mio collega Piero. Il il più grande tweet del club del 2018: il post dopo la vittoria del Barca? Quello è stato fatto dal nostro Head of Digital, Emanuele. La folle firma video durante l’estate del 2018 – da Cengiz a Schick? Tutto realizzato dal mio collega Gian Marco. Il video Perotti/VAR? Un’idea del mio collega Francesco.

Il tweet di Drake che ha ricevuto 170.000 Mi piace? Quella è stata un’idea del mio collega Alex. Il video di Totti con il tifoso cieco? L’ha fatto Manuele. Le fantastiche illustrazioni dei rapper in abbigliamento giallorosso? Tutto progettato da Vinnotsaurus. Molti degli ottimi contenuti che abbiamo pubblicato – dai video agli articoli di opinione a una grafica eccezionale – sono state tutte realizzate dallo staff dei Roma Studios o da tifosi molto creativi, siamo solo stati bravi ad articolare il nostro approccio e fortunati abbastanza per girare il mondo e rappresentare Roma in Nigeria, Qatar, Messico, Australia, Indonesia e Inghilterra.

La Roma è riuscita a dialogare con le Nazioni Unite. Ogni discorso, intervista, la presentazione o l’apparizione al panel ha sostenuto la Roma a livello globale. Non a caso l’AS Roma comunica con i tifosi in più lingue rispetto a qualsiasi altro club – dal persiano al pidgin – e sono grato a quegli amministratori social che rendono più facile per i tifosi connettersi con l’AS Roma, non importa dove vivano o che lingua parlino“.

Ora che lascio quello di cui vado più orgoglioso è come abbiamo sempre cercato di utilizzare le nostre piattaforme nel sociale; Social media per il bene sociale. Sono orgoglioso di aver redatto la lettera ‘Il calcio italiano deve essere più unito contro il razzismo’ che è stata condivisa da tutti i 20 club di Serie A. Sono orgoglioso di aver sostenuto l’uguaglianza di genere, affrontato il razzismo e il sessismo, evidenziato il cambiamento climatico e lo sforzo degli operatori sanitari, aiutato club più piccoli e ha cercato di aumentare la consapevolezza sulla salute mentale. Sono orgoglioso di aver lanciato Football Cares nel 2015 e di aver raccolto oltre 500.000 euro per aiutare la crisi dei rifugiati siriani ma, soprattutto, sono orgoglioso di aver utilizzato le nostre piattaforme per contribuire a dare speranza a genitori di bambini scomparsi – e per quei sette di quei bambini che apparivano nei video dell’AS Roma e sono stati ritrovati sani e salvi. Lascio con fantastici ricordi. Chiudere al secondo, terzo, secondo e terzo posto durante la mia permanenza. Mi piacerebbe vedere The Friedkin Group fare meglio e portare la Roma allo scudetto. Se lo faranno, ci sarò per festeggiare. Quando alcune persone lasciano l’AS Roma dopo molti anni, evidenziano tutto ciò che pensano sia sbagliato nel club. Non spetta a me giudicare se sia giusto o sbagliato ma non rientrerò mai in quello che viene definito ‘l’ambiente romano’. Grazie per avermi ospitato. FORZA ROMA!“