As Roma: niente delisting. Poche adesioni all’Opa

Fallito, per il momento, l’obiettivo principale della nuova proprietà della Roma, almeno per quanto riguarda la sfera extra-campo.

L’Opa promossa dai Friedkin dopo aver acquistato da Pallotta l’86,6% del capitale del club giallorosso non ha raccolto abbastanza adesioni. L’offerta pubblica era stata lanciata a 0,1165 euro ma ha raccolto l’adesione solo dell’1,674% del capitale. Per far uscire il titolo giallorosso dalla Borsa sarebbe stato necessario salire ad almeno il 95% del capitale.

Fonte: Ansa