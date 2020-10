Kluivert verso il Lipsia: prestito con diritto di riscatto a 20/25 mln. Stasera la partenza, domani le visite

Dopo Patrick Schick l’anno scorso, un altro giocatore della Roma va verso il Lipsia. Il club della Red Bull nelle ultime ore si è fatto vivo per Justin Kluivert.

L’olandese come riferisce su Twitter il giornalista del ‘Corriere dello Sport‘ Jacopo Aliprandi, partirà stasera per Lipsia. Domani mattina il giocatore sosterrà le visite mediche di rito.

Per quanto riguarda la formula non ci sarà obbligo di riscatto ma solo il diritto di riscatto. La cifra fissata per riscattare il giocatore è tra i 20 e i 25 milioni.