KARSDORP: “Psicologicamente non è facile infortunarsi ed avere ricadute. Ma ora sono tornato…” (VIDEO)

Non solo la conferenza stampa in cui l’esterno olandese ha affiancato il tecnico della Roma Paulo Fonseca per parlare della sfida di domani contro il CSKA Sofia. Rick Karsdorp ha rilasciato altre dichiarazioni che il club giallorosso ha reso note sul proprio profilo Twitter. Queste le sue parole:

“Subire un infortunio non è mai facile, soprattutto dal punto di vista psicologico. A maggior ragione se gli infortuni si ripetono. Poi è difficile rientrare e tornare ai livelli a cui si era prima. Perchè se non si gioca per molto tempo e poi si va in campo per diversi match ravvicinati c’è il rischio che ci sia una ricaduta, come è successo a me. Ho giocato le partite di pre-campionato e dopo la prima in Serie A mi sono infortunato di nuovo. Sono situazioni difficili ma ora sono tornato. Per me ora è importante allenarmi tutti i giorni, giocare e continuare su questa strada, per rafforzare il corpo e trovare il ritmo giusto”.

“Per me questo è un nuovo sistema di gioco– ha proseguito il calciatore -, ma è un tipo di gioco che mi piace. Giochiamo a 3 dietro, o a 5, a seconda di come si voglia vedere: in fase offensiva si possono portare 4 o 5 giocatori nei pressi della porta avversaria e a me piace il calcio offensivo, come a tutti credo. Bisogna vincere le partite così da arrivare tra le prime 4 in campionato. E poi bisogna far bene in Europa League. Ho molta fiducia in questa squadra, ci alleniamo bene ed il livello è molto alto“.