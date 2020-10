Calciomercato Roma: El Shaarawy vicino al ritorno, c’è l’accordo per il prestito

Con Justin Kluivert in partenza per il Lipsia, torna d’attualità un ex per la Roma. Si tratta di Stephan El Shaarawy da più di un anno in Cina allo Shanghai Shenhua.

18.00 – Accordo raggiunto tra Roma e Shanghai per El Shaarawy: il classe 1992 torna in giallorosso in prestito secco fino a giugno. Lo rende noto l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio con un tweet.

Come riferisce su Twitter il giornalista Nicolò Schirà, l’accordo tra i due club per il prestito dell’ex numero 92 giallorosso è stato raggiunto.

Conferme anche dalla redazione di Sky Sport che attraverso Gianluca Di Marzio ribadisce la formula del prestito per un anno. Il ragazzo è già a Roma e potrebbe svolgere le visite già domani.