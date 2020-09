Non è un segreto che la Roma stia tentando di cedere alcuni esuberi della rosa per piazzare qualche colpo in entrata che sia più funzionale alle richieste di Paulo Fonseca. Fra i calciatori caduti in fondo alle gerarchie del tecnico portoghese c’è anche Federico Fazio. Secondo quanto riporta il quotidiano, per il centrale argentino si sta cercando una destinazione in Spagna, con Valencia, Celta Vigo e Betis che sono alla ricerca di un difensore.

Fonte: Il Tempo