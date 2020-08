Juventus-Roma, FONSECA: «Giocato con ambizione, col Siviglia sarà decisiva. Zaniolo era molto stanco»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Juventus:

FONSECA A SKY SPORT

Cosa ha avuto in più la Juventus per vincere lo scudetto?

Complimenti alla Juventus per il campionato, ha vinto la squadra che è stata migliore durante la stagione. Hanno meritato, squadra fortissima con grande allenatore.

Vittoria con la Juve è il modo migliore per preparare la partita più importante dell’anno?

La squadra ha giocato con ambizione, abbiamo cambiato tanto per prepararci al Siviglia. Vincere con la Juve è sempre importante, con il Siviglia sarà difficile.

Come giudica la prestazione di Zaniolo?

Ha fatto bene ma come si è visto non ha i 90′ nelle gambe, era molto stanco. Ma nel tempo in cui ha giocato ha fatto bene.

Giocare a 5 è una sua scelta o un accordo con i gicoatori?

E’ una scelta mia, non ho parlato con i giocatori. Dopo le 3 sconfitte consecutive ho pensato che avevamo bisogno di essere più sicuri.

FONSECA A ROMA TV

Complimenti per la vittoria…

Questa vittoria non cambia niente, dobbiamo pensare ora al Siviglia.

Una vittoria importante anche se all’ultima di campionato

E’ sempre importante, ho detto ai ragazzi che una squadra ambiziosa deve giocare sempre per vincere, non importa il momento, e oggi lo abbiamo fatto. Entrambi abbiamo fatto molti cambi ma abbiamo fatto una gara molto seria.

Ribaltarla non era semplice

La squadra è in un buon momento, siamo aggressivi quando non abbiamo la palla. Ribaltare il risultato non è mai facile, l’abbiamo fatto perché siamo stati sempre aggressivi.

Quanto è importante Villar in fase di costruzione?

E’ un giovane, fino a poco fa giocava in B spagnola, si sta adattando al calcio italiano ma noi crediamo molto in lui per il futuro. Mi è piaciuta molto la sua partita.

In campionato ha qualche rimpianto?

Si, sicuramente si. C’è sempre spazio per migliorare. Se troviamo continuità possiamo migliorare molto.