Calciomercato Roma, ore di riflessione per Dzeko: nulla è ancora deciso

Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa in mattinata, non ci sarebbe nulla di deciso da parte di Edin DZeko in merito al proprio futuro. Nessun ‘sì’ già accordato alla Juventus, dunque, come riferisce il giornalista John Solano su Twitter: l’entourage del giocatore avrebbe confermato che nulla è ancora deciso, e che il centravanti starebbe ancora riflettendo sulla possibilità di lasciare la Roma dopo cinque anni di permanenza.

“Niente e’ deciso” – l’ultimo aggiornamento dell’entourage di #Dzeko a @ASRomaPress Il bosniaco continua a riflettere sul suo futuro pic.twitter.com/W0rPUUIBw7 — John Solano (@Solano_56) August 29, 2020