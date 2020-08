Calciomercato Roma: in bilico la posizione di Paratici alla Juventus, giallorossi vigili sul ds. Ma i bianconeri smentiscono

Con l’esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus, ora è in bilico anche la posizione del ds Fabio Paratici che lo scorso anno fu l’artefice del ribaltone Allegri-Sarri in casa bianconera. Come riporta Nicoló Schira su Twitter, la posizione del diesse non è più saldissima e in caso di addio su di lui sarebbe forte l’interesse della Roma.

Arriva la secca smentita all’ANSA del club bianconero che giudica “totalmente infondate” le voci circa un possibile addio di Paratici. La Juve ha tenuto a precisare di aver ribadito la fiducia nei confronti del dirigente, nonostante l’esonero di Maurizio Sarri

Fonte: ANSA