SPAL-Roma, tra i convocati c’è Zaniolo al posto di Under. Fonseca: “Avevo detto che non sarebbe partito con noi, ma i test di Nicolò hanno dato risposte migliori rispetto a ieri”

La Roma si prepara alla partita di domani sera contro la SPAL. Attraverso il profilo ufficiale Twitter del club giallorosso è stata diramata la lista dei giocatori che partiranno per Ferrara. Tra questi c’è Nicolò Zaniolo che sostituirà Under, che nella giornata di oggi ha accusato un affaticamento all’adduttore destro. Lo stesso Fonseca ha commentato la lista dei convocati con questa frase, che accompagnava la lista dei giocatori scelti per il match di domani: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo“.

