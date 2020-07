Il Professor Pesucci: “Per il 6 agosto Pellegrini potrà giocare con la maschera protettiva”

Il Professor Pesucci, il chirurgo che ha operato al naso Lorenzo Pellegrini, ha detto la sua sul recupero del centrocampista della Roma. Queste le sue parole:

“Ha perso molto sangue, si era formato un ematoma e con l’intervento abbiamo ridotto la frattura. Adesso ha i tamponi dentro le fosse nasali, è stato applicato uno splint protettivo sopra la piramide nasale per proteggere le ossa. I tamponi di tolgono venerdì, lunedì sarà rimosso anche lo splint. A quel punto il giocatore potrà riprendere un’attività atletica tranquilla. Potrà giocare con una maschera protettiva più piccola rispetto a quella di Dzeko, che copriva l’orbita oculare. La società deciderà quando farlo rientrare, il 6 agosto potrebbe giocare con la maschera, ma siamo proprio al limite. In un primo momento si pensava che già in serata potesse tornare a casa, invece avvertiva ancora molto dolore e quindi è rimasto sotto osservazione e domani mattina (oggi, ndr) tornerà tranquillamente a casa“.

Foto: Corsport