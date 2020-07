Nicoló Zaniolo non ha intenzione di fermarsi piú. Dopo aver superato al meglio l’infortunio al ginocchio e deliziato i tifosi con lo splendido gol contro la Spal, il centrocampista della Roma si è allenato individualmente in palestra anche oggi a La Spezia, nel giorno di riposo concesso da Fonseca alla squadra. “Non esistono giorni liberi”, ha scritto Zaniolo come didascalia alla foto postata su Instagram.