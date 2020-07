Calciomercato: la Fiorentina ha scelto De Rossi come allenatore

Daniele De Rossi è pronto a tornare in campo, anzi in panchina. Dopo alcuni sondaggi da parte di squadre di Serie A, ecco la grande occasione. La Fiorentina lo ha scelto come allenatore per la prossima stagione, per sostituire Beppe Iachini. L’emittente satellitare dà l’affare per fatto, con il vecchio amico Pradè grande sponsor della trattativa. Il progetto sarebbe a lunga scadenza e nelle prossime ore verranno svelati tutti i particolari. Resta da capire chi farà parte del suo staff, visto che l’ex centrocampista giallorosso ancora deve svolgere il corso di Coverciano, pur avendo diritto a prendere direttamente il patentino di prima categoria Uefa Pro, come campione del mondo.

Fonte: Sky Sport