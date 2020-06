Sarà Antonio Mirante a difendere i pali della Roma contro la Sampdoria, match che segna il ritorno in campo dei giallorossi mercoledì alle 21.45 allo stadio Olimpico. In miglioramento le condizioni di Pau Lopez, alle prese con il recupero dopo la microfrattura al polso sinistro, ma non verrà rischiato. Lo riporta l’emittente televisiva, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Fonte: Sky Sport