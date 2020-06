La Roma si prepara a scendere in campo per la ripresa della Serie A il 24 giugno contro la Sampdoria. La squadra di Fonseca per riprendere il più possibile confidenza con il terreno di gioco in vista della sfida con gli uomini di Ranieri, ha prenotato lo stadio Olimpico per una seduta di allenamento il 22 giugno alle ore 19. I giallorossi in questo modo potranno rientrare all’interno dell’impianto dopo quattro mesi dall’ultima volta, la partita vinta per 4-0 contro il Lecce.

Fonte: CorSport