Milan-Roma, SPINAZZOLA: “Buon primo tempo, poi ci siamo abbassati troppo”

Dopo il match perso per 2-0 contro il Milan, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il terzino della Roma Leonardo Spinazzola. Le sue dichiarazioni:

SPINAZZOLA A ROMA TV

Cosa è mancata a questa Roma?

Il primo tempo l’abbiamo gestita molto bene, eravamo molto corti. Abbiamo avuto anche qualche occasione per fare male. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato ad abbassarci, abbiamo buttato troppo la palla, loro hanno pressato più alti e là abbiamo sbagliato 2-3 palle e loro hanno più qualità e fanno male.

Qual è il motivo?

Non è una questione fisico. Noi abbiamo cambiato tanto, loro hanno schierato la formazione di mercoledì. Penso che loro hanno trovato molti spazi ed è più facile per loro, con la qualità che hanno per fare più giocate.

Come mai giocate troppo spesso la palla indietro?

Il primo tempo abbiamo giocato in avanti anche troppo perché ogni tanto potevamo tenere più la palla e far correre loro. Nel secondo tempo non abbiamo trovato gli stessi passaggi del primo tempo, hanno pressato in modo migliore, più alti e quindi lanciavamo molto più spesso la palla e arrivavano prima. È stato tutto un rincorrere. In campo si vedono certe cose, in tv con il mister ne vediamo altre.