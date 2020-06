Florenzi, l’ultimo regalo da capitano. Plusvalenza garantita al “suo” club

Alessandro Florenzi e la Roma potrebbero dividere per sempre le proprie strade. Il terzino giallorosso infatti, attualmente in prestito al Valencia da gennaio, ha capito che non rientrerà nei piani tattici di Fonseca, che non si è opposto alla sua partenza a metà stagione. Per questo motivo Florenzi è pronto a giocarsi le sue carte per scatenare un’asta per il suo cartellino, che garantirebbe alla Roma una plusvalenza piena visto che il numero 24 è un prodotto del vivaio giallorosso. Il Valencia non ha intenzione di pagare 15 milioni per tenerlo con sé, ma in Spagna il Siviglia di Monchi sembra aver molta stima di lui. In altenativa anche due club italiano potrebbero puntare su Florenzi, la Fiorentina e l’Atalanta, dove potrebbe rientrare all’interno di un’operazione di scambio con Muriel.

Fonte: Gasport