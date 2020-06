Europa League, ufficiale: Roma-Siviglia il 5 o il 6 agosto. Finale a Colonia il 21 agosto

Diventa ufficiale la decisione del UEFA, già anticipata nei giorni scorsi, di disputare le partite mancanti delle competizioni europee tra il 10 ed il 23 agosto. Designato il Portogallo per le sfide dell’Europa che conta di più, mentre il match di Europa League verranno disputati in Germania.

Le sfide di Champions League andranno in scena tra il 12 ed il 23 agosto, mentre quelle di Europa League verranno disputate tra il 10 e il 21.

Come riportato dal sito ufficiale UEFA, però, le gare rimaste in sospeso degli ottavi di Champions League e di Europa League verranno disputate prima, tra il 5 e l’8 agosto. La gara secca tra Roma e Siviglia andrà dunque in scena il 5 o il 6 di agosto.

Fonte: Uefa.com

