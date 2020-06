Calciomercato Roma, stallo per Pedro: età ed ingaggio del calciatore frenano i giallorossi

Non è ormai più un segreto l’interessamento della Roma per Pedro, attaccante esterno del Chelsea in scadenza di contratto con i Blues. Negli ultimi giorni si è spesso fatto riferimento a dialoghi in corso tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del calciatore per trovare un accordo sul trasferimento nella Capitale. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, però, si registrerebbe una frenata da parte della Roma.

A Trigoria starebbero infatti riflettendo sull’opportunità di garantire al calciatore l’elevato ingaggio che chiede, anche in relazione alla sua carta d’identità: Pedrocompirà 33 anni a luglio.

Fonte: Sky Sport