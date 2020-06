Calciomercato Roma, duello in Mls per Pastore: sull’argentino Seattle e LA Galaxy

Javier Pastore non ha reso quanto ci si sarebbe immaginato, anche rispetto al grande investimento che la Roma fece due anni fa, prelevandolo dal Psg. Martoriato dai tanti infortuni l’argentino non è mai riuscito a trovare continuità durante questo periodo di permanenza nella Capitale, accendendosi solo a tratti. È per questo che i giallorossi starebbero cercando di venderlo per liberarsi anche del suo pesante ingaggio di 4 milioni netti, quindi 8 milioni lordi. Come riferisce l’emittente satellitare, in questo momento sono due i club interessati al Flaco, entrambi provenienti dalla Major League Soccer, ovvero i Seattle Sounders e i Los Angeles Galaxy.

Fonte: Sky Sport