Calciomercato Roma: si studia il colpo Willian, offerto Weissmann del Wolfsberg

Il ds della Roma Petrachi studia il mercato degli svincolati e guarda la situazione in casa Chelsea. Oltre a Pedro, in procinto di lasciare i Blues alla scadenza del suo contratto, spunta un altro nome. Si tratta di Willian, anche lui destinato a lasciare la Premier a parametro zero.

Secondo le ultime indiscrezioni il brasiliano ex Shakhtar (che non si è incrociato con Fonseca ai tempi della sua esperienza in Ucraina) la scorsa settimana è stato offerto al club giallorosso da alcuni intermediari. La richiesta di ingaggio, circa 5 milioni l’anno, non sembra alla portata del club giallorosso ma il brasiliano potrebbe essere disponibile a trattare. Sempre per l’attacco è stato offerto anche Shon Weissman, centravanti israeliano in forza agli austriaci del Wolsfberg, che ha già incrociato i giallorossi questa stagione in Europa League.

Fonte: Corsport