Calciomercato Roma, dalla Spagna: torna di moda il nome di Thomas dell’Atletico

Aspettando la ripresa del campionato, la Roma guarda alla prossima stagione e punta un grande nome per il centrocampo. Dalla Spagna segnalano l’interesse dei giallorossi per Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni il club capitolino nelle ultime settimane ha manifestato interesse per il ghanese, seguito anche da Inter, Manchester United ed Arsenal.

Il futuro di Thomas all’Atletico è in bilico per la sua situazione contrattuale: l’attuale accordo, in scadenza nel 2023, ha infatti una clausola rescissoria di 50 milioni. Il piano dell’Atletico è quello di far rinnovare il ghanese e aumentare la clausola a 100 milioni, ma il rinnovo tarda ad arrivare.

Fonte: Mundo Deportivo

VAI ALLA NEWS ORIGINALE