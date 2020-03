Pezzella: “È un virus che fa paura ma alla fine lo batteró”

Il difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella, risultato positivo al Coronavirus, ha raccontato la sua ‘esperienza’ alle pagine del quotidiano sportivo. Questo uno stralcio delle sue parole:

“È un virus che fa paura ma alla fine lo batterò. In base ai sintomi che avvertivo ho capito subito che si trattava di Covid-19: presto farò un altro tampone però il peggio per fortuna è già alle spalle. Adesso bisogna proteggere tutte le categorie più fragili. Se la forma fosse stata più aggressiva mi avrebbero dovuto ricoverare. Non esistono immuni: ecco perché bisogna affrontare questa situazione con grande senso di responsabilità. Ringrazio il club, i medici e i compagni. Attenzione, affetto e conforto: anche se sono in isolamento ho potuto contare sulla loro vicinanza. Ho già ricominciato a fare qualche esercizio atletico. Non è stato facile vivere questi giorni senza mia moglie. È una malattia oscura e l’Italia è stata brava ad agire con decisione”.

Fonte: Corsport