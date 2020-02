SMALLING: «Potrei restare a lungo alla Roma, vedremo a fine stagione»

Chris Smalling torna a parlare del suo futuro. Il difensore della Roma è stato intervistato dall’emittente satellitare, dove ha raccontato le sue impressioni sulla sua stagione, non chiudendo a una permanenza più lunga del prestito che scade il prossimo giugno: “Quando sono arrivato qui per la prima volta è stato eccitante ma anche scoraggiante allo stesso tempo, non ero sicuro di quello che avrei trovato. Un nuovo paese, una nuova esperienza…. Ma considerando il modo in cui mi sono sistemato, l’amore che ho provato, specialmente dai tifosi ma da tutti in generale a Roma, sarà una decisione interessante da prendere. I miei compagni mi hanno detto che, se dai tutto in ampo, l’amore che puoi ricevere in questa città è incredibile. E’ esattamente quello che io e la mia famiglia abbiamo avvertito. Potrei restare a lungo”.

“Sorpreso dall’assenza di una clausola per il riscatto? Non proprio – prosegue – Anche quando ho parlato con loro ci siamo detti ‘Facciamo una buona stagione, speriamo che tutto vada per il meglio, che la squadra abbia successo e anch’io’. Alla fine della stagione ci incontreremo. Questi erano i piani a inizio stagione e ovviamente non abbiamo ancora finito, quindi a fine anno vedremo che succederà”.

Poi Smalling ha parlato di Fonseca: “E’ fantastico sentirle e avere la fiducia del ds, dell’allenatore e anche degli altri giocatori. Mi sta aiutando a fare bene in campo”. Infine sul tecnico dei Red Devils Solskjaer: “Ho parlato con lui. Negli anni precedenti, ero abituato a giocare in quasi tutte le partite quando ero in forma. Per farla breve, quando ho dovuto guardarmi intorno per cercare delle opportunità, non c’è stata scelta migliore della Roma”.

Fonte: Sky Sport UK

