Gent-Roma, Mkhitaryan: “Contava solo vincere. Sul ruolo…”

È 1-1 tra Roma e Gent nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Henrikh Mkhitaryan ha commentato il passaggio del turno della squadra giallorossa.

MKHITARYAN A ROMA TV

Conosci questa competizione, quanto è difficile?

“La partita di andata l’abbiamo vinta solo 1-0, ma è stato abbastanza per venire qui. Abbiamo giocato anche domenica e su questo campo non era possibile fare di più. Abbiamo cercato di fare il possibile per vincere ma abbiamo pareggiato: contava il passaggio turno”.

Sul Gent:

“Non ci sono squadre facili, tutti sono preparati. Oggi tutti giocano e non guardano al nome e contro chi giocano. Per questo non è semplice”.

Per te è più difficile giocare esterno o al centro?

“È uguale. Non mi cambia se faccio l’esterno a sinistra, a destra o al centro. Voglio solo aiutare la squadra, fare assist, gol e aiutare i compagni a vincere”.