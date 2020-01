Roma-Juventus, ammoniti Kolarov e Florenzi: diffidati, salteranno la gara contro il Genoa

La Roma affronterà il Genoa nel prossimo turno di campionato senza i due terzini Kolarov e Florenzi i quali, durante il match di questa sera con la Juventus, hanno visto sventolarsi in faccia il cartellino giallo dall’arbitro Guida e già diffidati salteranno la trasferta di Genova. Il serbo ha rimediato l’ammonizione al 15′ di gioco per fallo commesso su Rabiot, mentre il capitano giallorosso al 94′ per aver fermato fallosamente Matuidi in ripartenza. Fondamentale adesso il recupero di Spinazzola e Santon in vista della prossima settimana.