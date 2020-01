La Roma pensa a Kolarov con un futuro in società. Il serbo è corteggiato anche da Fonseca

Kolarov ha appena rinnovato fino al 2021, ma il suo futuro a Roma potrebbe prolungarsi ancora di più. Come scrive gianlucadimarzio.com, il club giallorosso durante la contrattazione per il prolungamento di contratto avrebbe proposto anche al terzino un futuro in società con il ruolo che più preferirebbe. Il giocatore, intanto viene corteggiato anche da Fonseca: l’allenatore portoghese infatti lo vorrebbe nel suo staff, ma il calciatore giallorosso al momento vede un futuro più da dirigente una volta smesso con il calcio giocato.