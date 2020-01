Calciomercato Roma, i giallorossi su Dilrosun: Petrachi incontra l’agente del giocatore

Sfumata ormai l’operazione Politano, prossimo a trasferirsi al Napoli, la Roma è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco che possa sostituire Zaniolo e il nome su cui starebbe lavorando il direttore sportivo Gianluca Petrachi è quello di Javairo Dilrosun, ala sinistra classe 1998 dell’Herta Berlino, visionato nei giorni scorsi da alcuni osservatori giallorossi durante il match tra la squadra della capitale tedesca e il Bayern Monaco disputata all’Olympiastadion di Berlino. Come riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nel consueto appuntamento serale andato in onda sull’emittente satellitare, i capitolini vorrebbero ingaggiare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, mentre i tedeschi avrebbero intenzione di cederlo a titolo definitivo. L’agente di Dilrosun, Lorenzo Wouther, è in Italia e ha già incontrato il ds Petrachi per discutere del calciatore. Tuttavia ancora non tramonta la pista che porta a Januzaj della Real Sociedad.

Fonte: Sky Sport