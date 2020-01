Colpo in entrata per la Roma. I giallorossi sono alla ricerca del sostituto di Zaniolo e starebbero per chiudere per Carles Perez del Barcellona. L’operazione è stata messa in piedi nelle ultime ore e sembrerebbero esserci buone possibilità di chiusura. Il classe ’98 sembra essere dunque il colpo di mercato di gennaio di Petrachi. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto con un eventuale contro riscatto in favore del Barcellona.

Fonte: Sky Sport