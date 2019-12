Trigoria: la Roma torna a lavoro dopo la pausa natalizia. Individuale programmato per Pellegrini e Smalling

Dopo i 9 giorni di riposo concessi dal tecnico Fonseca per la pausa natalizia, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi, che il primo gennaio si alleneranno a porta aperte al Tre Fontane, devono preparare la sfida di domenica contro il Torino. Parte iniziale della seduta dedicata all’attivazione muscolare, poi una parte atletica sul campo C ed infine una fase tattica. Lavoro individuale programmato Pellegrini e Smalling, personalizzato per Pastore, Santon, Kluivert e Cristante.

Assente Davide Zappacosta: il terzino, alle prese con il recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ha lavorato in questi giorni a Trigoria e da ieri è in vacanza a Cortina con la fidanzata fino al 2 gennaio, dove comunque proseguirà il suo percorso di lavoro.