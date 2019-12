Trigoria: Kluivert in gruppo. Ancora a parte Smalling e Pastore

La Roma torna in campo all’indomani del pareggio col Wolfsberger che le ha permesso di accedere ai 16esimi di Europa League pur se da seconda. Palestra per chi ha giocato contro gli austriaci, lavoro in campo per gli altri. Rientro in gruppo per Justin Kluivert che si candida per tornare a disposizione contro la Spal.

Per Mirante, uscito anzitempo dal match, da Trigoria fanno sapere che il problema accusato è un trauma diretto alla spalla destra che verrà valutato entro le prossime 48 ore. Infine Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore, Santon proseguono il loro percorso di recupero.