Roma-Spal, FONSECA: “È questo lo spirito giusto, chi gioca nella Roma deve avere ambizione e coraggio”

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Spal:

FONSECA A SKY SPORT

Primo tempo con buona fase offensiva ma non bravi a finalizzare, secondo tempo bravi a concretizzare…

Abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliamo troppe occasioni ma abbiamo giocato con intensità. Non era giusto il risultato all’intervallo. Nel secondo tempo la squadra ha creato più occasioni e abbiamo fatto gol.

Ha trovato l’atteggiamento che aveva chiesto dopo il Wolfsberg?

Sì, è questo lo spirito di squadra con cui dobbiamo sempre giocare. Era importante vincere oggi.

A che punto è il suo lavoro sulla squadra e sul gioco?

I giocatori sanno che per me ciò che è più importante è coraggio e atteggiamento. Se abbiamo atteggiamento ma non vinciamo, non è un grande problema. Chi gioca nella Roma deve essere ambizioso e coraggioso. Dobbiamo sempre giocare per vincere.

Quando saranno disponibili Kluivert, Pastore e gli altri fuori, saranno anche intelligenti tutti da accettare le sue scelte?

Penso che sia positivo avere tutti i giocatori, poi devono lottare per avere una possibilità di giocare. Vediamo quando torneranno gli altri, penso che a breve avremo tutti.

Tutti hanno abbracciato Florenzi dopo l’assist per il gol a Mkhitaryan…

Florenzi ha giocato molto bene oggi. Come ho sempre detto è un grande professionista, non ho nessun problema con lui. A volte sono mie scelte. Non ho nessun problema con lui, infatti sta giocando. Non c’è alcun problema.

FONSECA A ROMA TV

Soddisfatto?

Sì, molto soddisfatto perché abbiamo fatto una buona partita e meritato la vittoria. Non era giusto il risultato dell’intervallo perché abbiamo fatto un buon primo tempo e creato occasioni giocando con intensità ed aggressività. Poi nel secondo tempo abbiamo confermato la buona prestazione. Era importante vincere.

Evidentemente quello che dice alla squadra nell’intervallo fa effetto…

Oggi non era il caso perché ho detto ai calciatori solo di continuare come stavano giocando. Quando giochi così è più facile vincere.

Come si sono comportati Fazio e Cetin?

Bene, hanno fatto una buona partita. Non abbiamo avuto problemi in fase difensiva

Come si spiega il cambiamento avvenuto da giovedì ad oggi?

A volte c’è bisogno di parlare alla squadra in modo diverso. Una partita si può vincere o perdere ma dobbiamo sempre avere un buon atteggiamento. Quando non è così naturalmente devo farmi sentire dalla squadra, e quello che dico può non piacere

Cosa succederà il primo gennaio?

Ci sarà un allenamento aperto ai nostri tifosi, che meritano di poter stare vicini alla squadra. Sarà il primo giorno dell’anno ed è importante stare tutti uniti, società. squadra e tifosi. Mi aspetto che possano venire a stare insieme a noi.