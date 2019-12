Dan Friedkin ha trovato un accordo con James Pallotta e i suoi soci per la maggioranza delle azioni della AS Roma Spv Llc, società capogruppo che ha al suo interno anche il club calcistico e il progetto dello stadio a Tor di Valle. 550 milioni netti, ai quali aggiungere i 271 milioni del debito del club e i 150 milioni di aumento di capitale: questo l’accordo di massima tra i due americani. Per formalizzare il passaggio serviranno almeno un paio di settimane.

Fonte: iltempo.it

