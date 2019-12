Calciomercato Roma, Fiorentina forte su Kalinic e Florenzi: per il terzino c’è la possibilità del trasferimento a titolo definitivo

Il 20 dicembre la Roma affronterà in trasferta la Fiorentina per l’ultima partita di campionato del 2019 e sarà il pretesto per le due società per incontrarsi e discutere sulla possibilità di portare in viola Kalinic e Florenzi. Come riferisce il quotidiano oggi in edicola, il club gigliato sarebbe disposto ad accogliere il centravanti croato, poco impiegato da Fonseca in questa prima parte della stagione, complice anche l’infortunio, in prestito con diritto di riscatto. Per Florenzi, anche lui tante volte rimasto in panchina perché gli è stato preferito Santone Spinazzola, i toscani sarebbero pronti anche a stringere subito per un trasferimento a titolo definitivo (sei mesi di prestito e obbligo di riscatto).

Fonte: La Nazione