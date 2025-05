La Roma affida i conti a Jason Morrow: il nuovo CFO scelto da Friedkin

(M. JURIC) – In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore della prossima stagione, i Friedkin iniziano le grandi manovre di riassestamento dell’organigramma giallorosso. A Trigoria nei giorni scorsi è stato presentato Jason Morrow, nuovo Chief Financial Officer del club giallorosso, in sostituzione di Anna Rabuano uscita dalla società lo scorso febbraio.

Sarà l’uomo dei conti, la figura preposta a studiare le strategie finanziarie della Roma. A partire dal mercato, con i rigidi paletti del financial fair play da considerare e un settlement agreement da rispettare. Morrow ha ricoperto per anni il ruolo di Vice President, Finance and Technology presso Gulf States Toyota, con la responsabilità di supervisionare le operazioni finanziarie e tecnologiche dell’azienda.

Originario del Texas, ha lavorato per tutta la carriera all’interno della Gulf States Toyota, la società di distribuzione di autoveicoli giapponesi sul territorio americano, di proprietà dei Friedkin. Oltre diciassette anni di esperienza gomito a gomito con il presidente Dan Friedkin, che ha scelto un uomo di sua fiducia per controllare i conti del club giallorosso.

